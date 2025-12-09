Риелтор Бендриков призвал доработать идею о компенсациях трат за аренду жилья

В Госдуме предложили переориентировать бюджет на поддержку аренды жилья. Зачем это нужно и к каким результатам приведет, разбиралась Москва 24.

Помочь обустроиться

Перераспределить бюджетные деньги на создание наемного жилья или компенсации за аренду предложила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сообщает газета "Известия". По ее мнению, существующие меры не делают недвижимость более доступной для миллионов семей.





Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Мы тратим достаточно много денег на поддержку тех, кто и так может купить себе жилье через льготные ипотечные ставки, через налоговые вычеты, а при этом у нас для очень многих семей, в том числе в крупных городах, покупка квартиры уже ни при каких размерах ипотечной ставки, ни при каких налоговых вычетах недоступна.

В качестве альтернативы парламентарий предложила два направления: создание госфонда наемного жилья или введение компенсационных выплат за аренду. По ее замыслу это может стать новой формой соцподдержки, при которой часть арендной платы будет компенсировать государство в зависимости от уровня дохода семьи.

"Таким образом, мы обеспечим крышу над головой 2 миллионов семей, которые сейчас стоят в очереди на улучшение: людям, проживающим в аварийных домах, людям, попавшим в кризисные ситуации", – пояснила политик.

Ранее перспективы развития социального найма в беседе с Москвой 24 оценил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Эксперт пояснил, что для перехода на эту модель необходимо сначала построить дома, а на это нужны триллионы рублей. Такие бюджетные траты в ближайшей перспективе нереализуемы, подчеркнул он.

Сафонов напомнил, что в настоящее время право на муниципальное жилье по соцнайму имеют лишь отдельные категории граждан, состоящие на учете. К ним относятся, в частности, люди, расселяемые из аварийного фонда, и малообеспеченные семьи. Как правило, они оплачивают только коммунальные услуги, иногда с небольшой доплатой за наем самого жилья.

Сменить вектор на аренду?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инициативу в беседе с Москвой 24 раскритиковал экономист Никита Кричевский. Он объяснил, что это сложно реализовать в условиях дефицита бюджета, а некоторым сотрудникам бюджетной сферы уже предоставляется жилье.

"Кроме того, введение таких мер может создать почву для злоупотреблений: возможны схемы, при которых компенсация делится между арендатором и арендодателем", – предположил эксперт.

По его мнению, предлагаемые выплаты оправданы лишь в особых случаях. Например, на Дальнем Востоке или на Крайнем Севере, где такая поддержка может быть приоритетной из-за оттока населения.

"В частном секторе бизнеса вопросы жилищного обеспечения сотрудников должны решаться за счет самих компаний. Многие организации уже успешно используют вахтовый метод, предоставляя сотрудникам жилье на время работы", – пояснил Кричевский.





Никита Кричевский экономист Распространять подобные меры на сотрудников прибыльных компаний за счет общих налогов нелогично. Почему мы должны их спонсировать, когда на это могут и обязаны тратится корпоративные деньги этих компаний.

В то же время компенсация аренды нуждающимся в улучшении жилищных условий (например проживающим в аварийных домах) не решает проблему, а лишь откладывает ее, убежден Кричевский.

"Вместо временных мер необходимо выполнять первоначальную задачу: обеспечивать людей собственным комфортным жильем, которое дает стабильность и возможность планировать будущее", – добавил он.

По его мнению, международный опыт, где распространена аренда, не может быть в полной мере применен в России, так как жители страны традиционно ориентируются на собственное жилье. В этой связи он видит более перспективным развитие ипотечной системы.

"Несмотря на текущий рост ставок, именно ипотека в последние десятилетия позволила миллионам семей улучшить свои жилищные условия. Поэтому государству целесообразнее сосредоточить усилия на поддержке ипотечных программ", – резюмировал он.

Риелтор Олег Бендриков в беседе с Москвой 24 назвал инициативу недостаточно проработанной. Он напомнил, что подобные дискуссии велись и ранее, однако дело не продвинулось.

"На сегодняшний день неясны ключевые параметры предложения: какие именно категории граждан смогут претендовать на поддержку и по каким критериям будет оцениваться их доход", – рассказал он.

Существующие аналоги, такие как компенсации аренды для госслужащих и военных, носят узковедомственный характер и не решают проблему в масштабах страны.

"Для широких слоев населения, особенно малообеспеченных семей, подобная поддержка выглядит маловероятной, так как соцполитика направлена на помощь в приобретении жилья, а не аренды", – добавил риелтор.





Олег Бендриков риелтор Более логичным и адресным выглядит применение такой меры в качестве временной помощи для граждан, переселяемых из аварийного и ветхого жилья. На практике у муниципалитетов часто отсутствует маневренный жилищный фонд, некоторым приходится самостоятельно искать временное пристанище.

По мнению Бендрикова, компенсация в таком случае должна быть рассчитана на основе среднерыночной стоимости аренды в регионе и выплачиваться без задержек.

"Однако реализация этой идеи сопряжена с серьезными организационными вызовами. Потребуется создание эффективных механизмов на региональном уровне для анализа рынка аренды, оценки нуждаемости и адресного распределения средств", – пояснил риелтор.

Таким образом, хотя сама идея имеет потенциал, ее практическая польза зависит от детальности ее проработки и качества реализации, заключил эксперт.

