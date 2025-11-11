Эксперт Сафонов: развитие социального найма жилья обойдется бюджету в триллионы рублей

В Госдуме призвали развивать систему наемных домов и субсидий на аренду жилья. Кто может претендовать на социальный наем недвижимости сейчас и какие перспективы есть в этом направлении – в материале Москва 24.

Жилищный вопрос

В России необходимо развивать систему наемного жилья и субсидий на аренду, сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

По мнению депутата, на данный момент единственными способами улучшить условия проживания для большинства являются ипотека или строительство дома. При этом льготные программы субсидирования разницы между льготной и ключевой ставкой обходятся бюджету почти в 600 миллиардов рублей в год. Это слишком дорого, подчеркнула Разворотнева.

"К сожалению, для значительного количества семей в крупных городах жилье недоступно при любой ипотечной ставке, потому что постоянно растет стоимость квадратного метра, и человек со среднестатистической зарплатой не может позволить себе купить это жилье", – отметила депутат.

Она убеждена, что решить проблему поможет развитие системы наемного жилья и субсидий на аренду, по аналогии со странами Европы. В настоящее время на него могут претендовать люди исключительно со средними и низкими доходами.





Светлана Разворотнева депутат Госдумы Задача строительства наемного жилья у нас зафиксирована в стратегии ЖКХ до 2030 года.

Ранее выкупать пустующие квартиры у застройщиков и передавать их в аренду для нуждающихся предлагал депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, от этого выиграли бы как сами граждане, так и строительный бизнес.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предлагал возродить в РФ традицию строительства в РФ доходных домов. По его словам, это нужно для улучшения жилищных условий тех, кто берет квартиры внаем.

Бремя или выгода?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для развития соцнайма необходимы огромные финансовые вливания из бюджета. Об этом Москве 24 рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Перейти на социальный наем не получится по причине необходимости больших бюджетных трат – дома сначала надо построить, а на это нужны триллионы рублей.

Сафонов напомнил, что в настоящее время взять муниципальное жилье в соцнаем могут нуждающиеся, которые состоят на учете. В частности, те, кого расселяют из аварийного фонда, а также малообеспеченные семьи. Обычно они оплачивают только коммунальные услуги, но иногда взимается и небольшая плата за наем.

"Стандарт, который используется сейчас, – 18 квадратных метров жилой площади на человека. Муниципалитеты могут увеличивать эту площадь, но не уменьшать. По моему мнению, в идеале ориентироваться нужно не только на метраж, но и на количество комнат без учета нежилых помещений. Сколько людей в семье, столько и должно быть комнат", – предложил Сафонов.

При этом эксперт усомнился в том, что субсидирование аренды выгоднее по сравнению с поддержкой льготной ипотеки.

"Перераспределение бюджетных средств на масштабное строительство муниципального жилья потребовало бы единовременных огромных затрат и легло бы на казну тяжелым бременем. Даже если это одинаковая сумма, потратить ее единовременно на дом или же растянуть на субсидирование длиной в 10 лет – разная нагрузка. Строительство муниципального жилья в итоге не дешевле, а дороже для государства", – объяснил экономист.

В то же время даже льготная ипотека создает дополнительную финансовую нагрузку на семьи. Это может ограничивать их возможности при принятии решения о рождении второго или третьего ребенка, обратил внимание Сафонов.



"В этом аспекте муниципальное жилье могло бы быть более выгодным решением. Приватизировать его можно при согласии муниципалитета и соблюдении всех условий, в числе которых – срок проживания", – заключил он.

В то же время риелтор Олег Свиридов в беседе с Москвой 24 озвучил мнение, что система соцнайма должна использоваться только в отношении тех, кто действительно нуждается в льготах на жилье.





Олег Свиридов риелтор Сразу возникает вопрос: кому компенсировать и в каком размере? Если государство помогает решить жилищный вопрос – это прекрасно. Благодаря советской системе миллионы людей стали собственниками недвижимости. Сейчас системой соцнайма могут воспользоваться граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Помогать им очень важно, но распространять эту практику на всех не нужно – у нас почти 150 миллионов населения.

В то же время он уточнил, что в России есть возможность строить больше подобного жилья: хватает и земельных ресурсов, и стройматериалов. Однако нужно четкое понимание, для кого возводить дома и на каких условиях, резюмировал Свиридов.

