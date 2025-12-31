Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2025, 07:56

Экономика

Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в 2026 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К концу 2026 года инфляция в России снизится до 4–5%, после чего закрепится вблизи цели. Это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, а ставки по кредитам будут более умеренными. Таким прогнозом поделился Центробанк РФ в своем телеграм-канале.

В ЦБ напомнили, что с июня по декабрь этого года ключевая ставка уменьшилась на 5 процентных пунктов – до 16% годовых. При этом устойчивое замедление инфляции позволит постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений.

"Курс на понижение ставки взят, но будет аккуратным и постепенным – по мере восстановления баланса между растущим спросом и производственными возможностями экономики", – говорится в сообщении Банка России.

В Центробанке также спрогнозировали сбалансированный рост кредита реальной экономике, который может увеличиться на 6–11% в следующем году. Деньги продолжат накапливаться на банковских счетах россиян, а реальные зарплаты и доходы продолжат умеренно повышаться.

"Экономика продолжит расти. После нескольких лет усиленного роста (заметно выше, чем в США и еврозоне) мы переходим к более спокойному и сбалансированному развитию. В 2026 году экономика вырастет на 0,5–1,5%, а в следующие годы рост несколько ускорится", – добавили в ЦБ.

Банк России выразил готовность к различным вариантам развития событий, более и менее благоприятным. При любых изменениях в экономике и мире ЦБ будет действовать оперативно и уверенно.

19 декабря Центробанк понизил ключевую ставку до 16% годовых. В регуляторе обратили внимание, что инфляционные ожидания в последние месяцы возросли, а кредитная активность сохраняется на высоком уровне.

При этом экономика сохраняет тенденцию к сбалансированному росту. В частности, в ноябре снизились устойчивые показатели роста цен.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что главный итог 2025 года – сохранение экономикой России устойчивости. Министр также подчеркнул, что финансовая система России показывает способность кредитовать и поддерживать развитие страны.

"Деньги 24": эксперт рассказал, что повлияет на рост цен в России в 2026 году

Читайте также


экономика

Главное

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика