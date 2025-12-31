Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в 2026 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К концу 2026 года инфляция в России снизится до 4–5%, после чего закрепится вблизи цели. Это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, а ставки по кредитам будут более умеренными. Таким прогнозом поделился Центробанк РФ в своем телеграм-канале.

В ЦБ напомнили, что с июня по декабрь этого года ключевая ставка уменьшилась на 5 процентных пунктов – до 16% годовых. При этом устойчивое замедление инфляции позволит постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений.

"Курс на понижение ставки взят, но будет аккуратным и постепенным – по мере восстановления баланса между растущим спросом и производственными возможностями экономики", – говорится в сообщении Банка России.

В Центробанке также спрогнозировали сбалансированный рост кредита реальной экономике, который может увеличиться на 6–11% в следующем году. Деньги продолжат накапливаться на банковских счетах россиян, а реальные зарплаты и доходы продолжат умеренно повышаться.

"Экономика продолжит расти. После нескольких лет усиленного роста (заметно выше, чем в США и еврозоне) мы переходим к более спокойному и сбалансированному развитию. В 2026 году экономика вырастет на 0,5–1,5%, а в следующие годы рост несколько ускорится", – добавили в ЦБ.

Банк России выразил готовность к различным вариантам развития событий, более и менее благоприятным. При любых изменениях в экономике и мире ЦБ будет действовать оперативно и уверенно.

19 декабря Центробанк понизил ключевую ставку до 16% годовых. В регуляторе обратили внимание, что инфляционные ожидания в последние месяцы возросли, а кредитная активность сохраняется на высоком уровне.

При этом экономика сохраняет тенденцию к сбалансированному росту. В частности, в ноябре снизились устойчивые показатели роста цен.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что главный итог 2025 года – сохранение экономикой России устойчивости. Министр также подчеркнул, что финансовая система России показывает способность кредитовать и поддерживать развитие страны.