Мирный житель погиб в результате удара БПЛА в Белгородской области

Украинский БПЛА взорвался в селе Головчино Белгородской области вечером в понедельник, 2 марта. В результате погиб один мирный житель, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Мужчина скончался до прибытия медиков.

Ранее три человека пострадали в результате атаки дронов в Новороссийске. Это две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов.

В оперативном штабе Краснодарского края подчеркнули, что пострадавших доставили в городскую больницу. Им оказали всю необходимую помощь.