02 марта, 23:26Происшествия
Мирный житель погиб в результате удара БПЛА в Белгородской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Украинский БПЛА взорвался в селе Головчино Белгородской области вечером в понедельник, 2 марта. В результате погиб один мирный житель, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
Мужчина скончался до прибытия медиков.
Ранее три человека пострадали в результате атаки дронов в Новороссийске. Это две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов.
В оперативном штабе Краснодарского края подчеркнули, что пострадавших доставили в городскую больницу. Им оказали всю необходимую помощь.