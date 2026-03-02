02 марта, 07:54Происшествия
Три человека пострадали из-за атаки БПЛА в Новороссийске
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Три человека пострадали в результате атаки беспилотников в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
"Это две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов", – уточняется в публикации.
Пострадавших доставили в городскую больницу, им оказывают всю необходимую помощь.
В общей сложности из-за атаки беспилотников в Новороссийске были повреждены четыре многоквартирных дома. По всем адресам работают оперативные и специальные службы. На базе школы № 29 развернули пункт временного размещения.
Ранее украинские войска атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в селе Чернооково Брянской области. В результате атаки погибла мирная жительница.