Три человека пострадали из-за атаки БПЛА в Новороссийске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три человека пострадали в результате атаки беспилотников в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

"Это две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов", – уточняется в публикации.

Пострадавших доставили в городскую больницу, им оказывают всю необходимую помощь.

В общей сложности из-за атаки беспилотников в Новороссийске были повреждены четыре многоквартирных дома. По всем адресам работают оперативные и специальные службы. На базе школы № 29 развернули пункт временного размещения.

Ранее украинские войска атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в селе Чернооково Брянской области. В результате атаки погибла мирная жительница.