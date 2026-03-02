Форма поиска по сайту

02 марта, 17:25

Политика
Генсек НАТО Рютте: военная операция США в Иране может продлиться несколько недель

Военная операция США в Иране может продлиться несколько недель – Рютте

Фото: ТАСС/Zuma

Военная операция США в Иране только началась и может продлиться несколько недель. Об этом в интервью британской телерадиокорпорации BBC заявил генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, сейчас военная кампания находится на раннем этапе.

"Я по-настоящему приветствую то, что происходит, устранение (верховного лидера Ирана Али. – Прим. ред.) Хаменеи, уничтожение ядерных возможностей, а также программы баллистических ракет (Ирана. – Прим. ред.), это очень важно", – добавил Рютте в интервью телеканалу Fox News.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В результате одного из ударов по Ирану погиб Хаменеи. Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

По данным СМИ, с начала атак Вашингтона и Иерусалима погибли как минимум 555 жителей Ирана. Также пострадал 131 район страны. Один из ударов пришелся на школу для девочек в городе Минаб, где погибли около 165 человек.

Эксперт заявила, что конфликт на Ближнем Востоке может затронуть еще больше стран

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

