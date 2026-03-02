Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал большую волну ударов по Ирану в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью CNN.

По словам главы государства, США пока еще не начинали сильно бить по Исламской Республике.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые расположены в странах Персидского залива.

В результате военной операции Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По данным СМИ, с начала атак Вашингтона и Иерусалима погибли как минимум 555 жителей Ирана. Также пострадал 131 район страны. Один из ударов пришелся на школу для девочек в городе Минаб, где погибли около 165 человек.