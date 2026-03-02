Рубио заявил, что США не стремились ликвидировать Хаменеи

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Вашингтон не ставил целью уничтожить руководство Ирана, включая верховного лидера Али Хаменеи, сообщил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с членом Конгресса Майком Тернером, передает телеканал CBS News.

Он подчеркнул, что удары наносятся исключительно по военным объектам, а не по руководству страны. Тернер также уточнил, что США не стремятся к "смене режима" в республике.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. Затем Тегеран нанес ответные удары, в том числе по американским военным базам на Ближнем Востоке.

В ходе операции погиб Хаменеи. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что его убийство не останется безнаказанным.

2 марта Иран запустил 10-ю волну ракет по Израилю. Удары пришлись на правительственный квартал в Тель-Авиве, а также военные объекты в Хайфе и Восточном Иерусалиме.