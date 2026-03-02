Радиостанция "Судного дня" передала слово "долгогривый" после атаки на Иран

Фото: 123RF.соm/alexey156

УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", вышла в эфир с новым словом на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на ресурс, который отслеживает трансляции.

Радиостанция передала слово "долгогривый".

Израиль и США ударили по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. В качестве ответа Иран атаковал Израиль и военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате погибли как минимум 555 жителей Ирана и пострадал 131 район страны. Более того, скончался верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

2 марта Иран запустил 10-ю волну ракет по Израилю. Удары пришлись по правительственному кварталу в Тель-Авиве, а также военным объектам в Хайфе и Восточном Иерусалиме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".