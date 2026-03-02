Иордания частично закрыла воздушное пространство

Фото: 123RF.соm/teodora1

Иордания решила частично закрыть свое воздушное пространство из-за обострения ситуации в регионе. Ограничения будут действовать с 18:00 до 09:00, сообщает агентство Petra со ссылкой на представителя гражданской авиации.

По его словам, решение начнет действовать с вечера 2 марта до дальнейшего уведомления в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Иран в качестве ответа атаковал Израиль и военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате погибли как минимум 555 жителей Ирана и пострадал 131 район страны. Более того, при операции США и Израиля скончался верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

На фоне обострившейся ситуации Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство.

