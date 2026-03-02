Ужи проснулись после потепления в Москве

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

В Москве на фоне потепления после зимней спячки начали появляться ужи. Об этом Агентству "Москва" рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

По его словам, в столице отмечено три вида змей: уж обыкновенный, медянка и гадюка. При этом последняя является единственным ядовитым видом в Москве. Чаще всего в черте города встречается именно обыкновенный уж – его наблюдали в том числе в Царицыне и Битцевском лесу.

Глазков отметил, что змеи, как правило, выходят из спячки, когда температура воздуха поднимается до плюс 10 градусов и удерживается на этом уровне несколько дней. Вместе с тем возможны и исключения.

"Даже если на улице всего 5 градусов, то где-то пригорок может поверхностно прогреться до плюс 15 градусов. В таких "тепловых ловушках" змеи (например, прошлогодние ужата) могут проснуться раньше времени", – сказал специалист.

Эксперт рекомендовал при встрече со змеей в лесу не пытаться ее трогать или беспокоить. По его словам, рептилия самостоятельно найдет сухое место под листвой и вновь впадет в спячку, пока не потеплеет.

Говоря о прогнозах на текущий год, Глазков подчеркнул, что численность змей в Москве, по его оценке, останется стабильной, резкого роста популяции ожидать не стоит.

Положительные дневные температуры сохранятся в столице до конца недели, за исключением 8 марта. Средний температурный фон будет на 2–3 градуса выше нормы. Несмотря на календарную весну, снегопады могут возвращаться в Москву до апреля.

