"КП": погибший в сугробе мальчик из Подольска поссорился с мамой незадолго до трагедии

Следователи в Подмосковье возбудили дело после гибели в сугробе 11-летнего мальчика. Подробнее о случившемся – в нашем материале.
Водитель не заметил
Уголовное дело было возбуждено после гибели 11-летнего мальчика в Подольске. Как сообщил ГСУ СК по Московской области, школьник ушел гулять возле дома на Бородинской улице вечером 27 февраля. Во время прогулки он решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор, который расчищал территорию. В итоге машина засыпала снегом место, где находился мальчик. Из-за этого сугроб обвалился, и несовершеннолетний не смог выбраться на поверхность.
После того как школьник пропал, за его поиски взялись полиция и добровольцы, однако мальчика нашли в снегу без признаков жизни только 28 февраля.
После просмотра видео с камер областная прокуратура выяснила, что мальчик вырыл тоннель в сугробе самостоятельно. При этом водитель снегоуборочной машины не заметил ребенка.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ" (часть 2 статья 216 УК РФ). В рамках следствия были опрошены сотрудники управляющей компании, а также назначены судебные экспертизы.
Дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Администрация городского округа Подольск выразила соболезнования родным мальчика.
"Не хотел возвращаться домой"
Мама четвероклассника обратилась в полицию после того, как ребенок не вернулся домой с прогулки: как сообщает сайт "Комсомольская правда в Москве", полицейские выяснили местоположение несовершеннолетнего по камерам ближе к утру 28-го числа. Увидев, что ребенок оказался "заперт" в снегу, взрослые бросились к сугробу с лопатами.
При этом источник в правоохранительных органах сообщил, что в день пропажи мама и мальчик поссорились.
На кадрах видеозаписи видно, как во время игры в тоннеле ребенок почувствовал, что на сугроб сбросили снежную массу, и проверил, не засыпало ли вход. Убедившись, что лаз открыт, он продолжил играть. При этом тракторист все это время не замечал ребенка, поэтому накрыл сугроб новой порцией снега, которая и закрыла тоннель полностью.
Также стало известно, что изначально мальчик вырыл лаз вместе с друзьями еще накануне, уточнило РЕН ТВ.
После инцидента местные жители рассказали, что дети часто использовали это место для игр.
При этом генеральный директор управляющей компании Алексей Трусов в разговоре с журналистами назвал случившееся случайностью.
В свою очередь, жители создали на месте гибели ребенка стихийный мемориал. Здесь оставляют цветы, свечи, детские игрушки и вещи.