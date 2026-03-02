"КП": погибший в сугробе мальчик из Подольска поссорился с мамой незадолго до трагедии

Следователи в Подмосковье возбудили дело после гибели в сугробе 11-летнего мальчика. Подробнее о случившемся – в нашем материале.

Водитель не заметил

Уголовное дело было возбуждено после гибели 11-летнего мальчика в Подольске. Как сообщил ГСУ СК по Московской области, школьник ушел гулять возле дома на Бородинской улице вечером 27 февраля. Во время прогулки он решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор, который расчищал территорию. В итоге машина засыпала снегом место, где находился мальчик. Из-за этого сугроб обвалился, и несовершеннолетний не смог выбраться на поверхность.

После того как школьник пропал, за его поиски взялись полиция и добровольцы, однако мальчика нашли в снегу без признаков жизни только 28 февраля.

После просмотра видео с камер областная прокуратура выяснила, что мальчик вырыл тоннель в сугробе самостоятельно. При этом водитель снегоуборочной машины не заметил ребенка.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ" (часть 2 статья 216 УК РФ). В рамках следствия были опрошены сотрудники управляющей компании, а также назначены судебные экспертизы.

Дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.





пресс-служба СК РФ Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Я. А. Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Администрация городского округа Подольск выразила соболезнования родным мальчика.

"Не хотел возвращаться домой"

Мама четвероклассника обратилась в полицию после того, как ребенок не вернулся домой с прогулки: как сообщает сайт "Комсомольская правда в Москве", полицейские выяснили местоположение несовершеннолетнего по камерам ближе к утру 28-го числа. Увидев, что ребенок оказался "заперт" в снегу, взрослые бросились к сугробу с лопатами.

При этом источник в правоохранительных органах сообщил, что в день пропажи мама и мальчик поссорились.





источник в правоохранительных органах Ребенок постоянно висел в телефоне. Это серьезно отражалось на учебе, начались проблемы с успеваемостью. Мама отняла у него телефон, а мальчик ушел во двор. И, судя по всему, не хотел возвращаться домой, оттягивал время, бродя по микрорайону. И залез в этот злосчастный сугроб.

На кадрах видеозаписи видно, как во время игры в тоннеле ребенок почувствовал, что на сугроб сбросили снежную массу, и проверил, не засыпало ли вход. Убедившись, что лаз открыт, он продолжил играть. При этом тракторист все это время не замечал ребенка, поэтому накрыл сугроб новой порцией снега, которая и закрыла тоннель полностью.

Также стало известно, что изначально мальчик вырыл лаз вместе с друзьями еще накануне, уточнило РЕН ТВ.

После инцидента местные жители рассказали, что дети часто использовали это место для игр.





местная жительница Вера Детишкам негде играть, вот трактор нагреб, и, соответственно, дети, как могут, ее используют. У нас тоже ребенок 11 лет, он также играет здесь. Просто в этот момент он был дома.

При этом генеральный директор управляющей компании Алексей Трусов в разговоре с журналистами назвал случившееся случайностью.

В свою очередь, жители создали на месте гибели ребенка стихийный мемориал. Здесь оставляют цветы, свечи, детские игрушки и вещи.