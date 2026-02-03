Форма поиска по сайту

03 февраля, 15:33

Происшествия
ТАСС: семья убитого в Ленобласти 9-летнего мальчика была признана неблагополучной

"Очень хороший мальчик был": что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти

В Ленинградской области нашли тело 9-летнего мальчика, поиски которого шли с 30 января. Подозреваемый в похищении и убийстве ребенка был задержан в Псковской области при попытке скрыться. Мужчина изначально отказывался от дачи показаний, но в ходе допроса признал вину. Подробнее – в нашем материале.

4-дневные поиски

Фото: телеграм-канал SHOT

О пропаже 9-летнего мальчика в Ленинградской области стало известно 30 января: Павел вышел из дома около 14:00, сообщив родителям, что пойдет гулять и зайдет в торговый центр. По данным СМИ, мальчик подрабатывал там мытьем машин. Именно в районе ТЦ его в последний раз видели на камерах видеонаблюдения около 17:00, где он садился в неизвестный автомобиль.

К масштабным поискам, в которых участвовали не менее 250 волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт", также подключились и местные жители. Однако только в понедельник, 2 февраля, по делу о похищении был задержан 38-летний подозреваемый, уроженец Луганской области Петр Жилкин. Как сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, мужчина скрывался в Псковской области. Изначально он отказывался давать показания, однако позже признался в убийстве.

Задержанный за убийство, очевидно, увлекался детской порнографией. На его ноутбуке, телефоне и флеш-накопителях соответствующие материалы обнаружили в больших количествах.
источник в правоохранительных органах

По версии следствия, задержанный регулярно предлагал детям покататься на машине за деньги. Как установили правоохранители, перед убийством подозреваемый якобы предлагал Павлу 5 тысяч рублей за интимную связь, однако после отказа и угрозы ребенка все рассказать он испугался разоблачения и принял решение убить мальчика. Не исключено, что расправа произошла в автомобиле, сообщил RT со ссылкой на источник.

Утром 3 февраля волонтеры обнаружили тело Павла со связанными руками и ногами в водоеме неподалеку от деревни Яльгелево в Ленинградской области. По предварительной информации, смерть ребенка наступила еще до попадания тела в воду. По данным СМИ, подозреваемый мог нанести мальчику несколько ударов по голове: не исключено, что именно они могли стать причиной гибели. Окончательные выводы будут сделаны по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.

Просил девушку придумать алиби?

Фото: телеграм-канал SHOT

Семья погибшего мальчика была официально признана находящейся в социально опасном положении еще в декабре 2025 года, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"33-летняя мать ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 45-летний отец, неофициально работающий резчиком металла, привлекался к уголовной ответственности за кражу (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ) и административной – за мелкое хулиганство и распитие спиртного в запрещенных местах", – уточнила собеседница агентства.

По ее информации, доход многодетной семьи составлял до 100 тысяч рублей в месяц. В семье, помимо погибшего ребенка, воспитывалось еще шестеро детей. Старшему из них почти 13 лет, младшему – полгода. Кроме того, как уточнил другой источник, Павел был зачислен в первый класс, но не посещал школу, так как не была пройдена психолого-медико-педагогическая комиссия.

Мать мальчика заявила в разговоре с 78.ru, что не знала о подработке сына на парковке ТЦ до момента его пропажи.

"У него всегда были деньги, я ему давала. По возможности, 200–300 рублей", – сказала она.

Женщина также отметила, что перед исчезновением ребенка не замечала ничего странного.

"Все как обычно – не ссорился, не кричал, очень хороший мальчик был. Летом занимался спортом, скейтом, паркуром, зимой и осенью рисовал, лепил, гулял с друзьями", – поделилась мать убитого.

Однако бабушка Павла, Юлия, рассказала, что все родственники знали, что мальчик работал. Делал он это, чтобы помочь матери и братьям с сестрами, которых очень любил.

Он был как маленький мужичок, хотя физически он худенький был и небольшого роста. Всегда был готов всем помочь.
Юлия
бабушка Павла

Женщина рассказала, что мальчик не тратил заработанные деньги на себя – он мечтал купить собаку, а однажды смог накопить и подарить матери набор чайных кружек. При этом, как отметила бабушка, многие другие мальчики также подрабатывали, но обычно оставляли деньги себе, тогда как Павел все отдавал семье.

В день исчезновения, 30 января, у Павла не было с собой телефона – гаджет был сломан. Юлия также уточнила, что подозреваемого в убийстве мужчину хорошо знали многие местные подростки, поскольку он часто покупал им кофе и платил за работу.

В свою очередь, соседка задержанного Валерия рассказала в беседе с РЕН ТВ, что подозреваемый в убийстве ребенка Петр Жилкин не пользовался расположением местных жителей из-за агрессивного поведения и постоянного вовлечения в конфликты даже на бытовой почве. Например, он часто гулял с собакой без намордника и грубо реагировал на замечания прохожих.

По данным телеграм-канала Baza, Жилкин следил за новостями о похищении и убийстве мальчика, а также просил свою девушку придумать ему алиби. По легенде, она должна была сказать, что подозреваемый в момент преступлений был с ней, а затем уехал в соседнюю область. Также СМИ утверждают, что мужчина ранее был женат, и от этого брака у него есть дочь.

Новости регионов: в Санкт-Петербурге задержали мужчину за убийство 9-летнего мальчика

