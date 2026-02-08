Высота сугробов в Москве уменьшилась до 48 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться. За сутки она снизилась на 1 сантиметр и составила 48 сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Прошедший в пятницу и в субботу (6 и 7 февраля. – Прим. ред.) в Москве небольшой снег не смог компенсировать естественную убыль высоты снежного покрова, и она продолжила уменьшаться", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

По его словам, на других метеостанциях наблюдается от 55 сантиметров снега на Балчуге и до 56 сантиметров в Тушино и МГУ.

В северной части Московской области высота снежного покрова также уменьшилась примерно на сантиметр, однако в южных районах снежный покров подрос. Больше всего снега наблюдается в Серпухове и Кашире – 60 сантиметров.

Леус подчеркнул, что следующая возможная прибавка высоты сугробов в Москве ожидается 11–12 февраля.

Ранее сообщалось, что 7 февраля стало самым теплым днем в Московском регионе с начала месяца. Максимальная температура в мегаполисе достигла минус 8,1 градуса. При этом в подмосковном Красногорске значения показали 6,7 градуса мороза.

Однако весна, по прогнозам синоптиков, придет в столицу не раньше конца марта. Данный прогноз распространяется и на остальную часть Центральной России.