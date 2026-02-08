Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 15:06

Общество

Высота сугробов в Москве уменьшилась до 48 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться. За сутки она снизилась на 1 сантиметр и составила 48 сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Прошедший в пятницу и в субботу (6 и 7 февраля. – Прим. ред.) в Москве небольшой снег не смог компенсировать естественную убыль высоты снежного покрова, и она продолжила уменьшаться", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

По его словам, на других метеостанциях наблюдается от 55 сантиметров снега на Балчуге и до 56 сантиметров в Тушино и МГУ.

В северной части Московской области высота снежного покрова также уменьшилась примерно на сантиметр, однако в южных районах снежный покров подрос. Больше всего снега наблюдается в Серпухове и Кашире – 60 сантиметров.

Леус подчеркнул, что следующая возможная прибавка высоты сугробов в Москве ожидается 11–12 февраля.

Ранее сообщалось, что 7 февраля стало самым теплым днем в Московском регионе с начала месяца. Максимальная температура в мегаполисе достигла минус 8,1 градуса. При этом в подмосковном Красногорске значения показали 6,7 градуса мороза.

Однако весна, по прогнозам синоптиков, придет в столицу не раньше конца марта. Данный прогноз распространяется и на остальную часть Центральной России.

Ученые предупредили о возвращении крепких морозов в Москву

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика