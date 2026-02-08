Форма поиска по сайту

Норвежский конькобежец Эйтрем стал олимпийским чемпионом

Фото: Getty Images/picture alliance/Peter Kneffel

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем одержал победу на дистанции 5 000 метров на зимних Олимпийских играх в Италии, установив новый рекорд. Об этом сообщает ТАСС.

Результат спортсмена составил 6 минут 03,95 секунды. Вторым стал представитель Чехии Методей Йилек, который отстал на 2,53 секунды. Третье место занял итальянец Риккардо Лорелло (+5,27).

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде. Спортсмены преодолели дистанцию в 20 километров (10 километров классическим стилем и еще 10 – коньковым). Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клебо.

Между тем итальянский сноубордист Роланд Фишналлер на Играх в Ливиньо вышел на старт соревнований по гигантскому слалому в шлеме с изображением российского флага. На нем были нанесены флаги всех стран, принимавших Олимпиаду, в которых 45-летний спортсмен участвовал за свою карьеру.

Помимо российского триколора, на шлеме можно было заметить флаги США, Италии, Канады, Китая и Южной Кореи.

