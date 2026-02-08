08 февраля, 16:14Происшествия
Полиция начала проверку после смерти экс-супруги Галицкого в ИВС
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"
Полиция организовала проверку после обнаружения тела женщины, задержанной по обвинению в вымогательстве, в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РФ.
Как уточнили агентству в правоохранительных органах, речь идет об экс-супруге бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого Алие Галицкой.
"Седьмого февраля в изоляторе временного содержания ОМВД России Истринский находилась задержанная по обвинению в вымогательстве местная жительница 1979 года рождения. При обходе камер сотрудниками полиции обнаружена подозреваемая без видимых признаков жизни", – указало МВД.
Ведомство подчеркнуло, что врачи констатировали ее смерть.
6 февраля Истринский городской суд арестовал Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего супруга до 3 апреля.
В октябре 2025 года был наложен арест на имущество Галицкого по иску его бывшей жены о разделе совместно нажитого имущества в России. Его кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, а рыночная может превышать 1,2 миллиарда.