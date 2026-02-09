Посольство России на Кубе подтвердило переселение туристов в другие отели

Фото: Getty Images/LightRocket/Roberto Machado Noa

Некоторых российских туристов на Кубе переселили из их отелей в другие гостиницы. Об этом сообщило посольство России на Кубе в телеграм-канале.

В диппредставительстве отметили, что меры были приняты в целях экономии ресурсов.

"В связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией с топливом посольство и генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями", – говорится в сообщении.

Ранее Куба из-за энергокризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение суток – некоторое время не будет Jet A-1. Дозаправка станет недоступной в авиагаванях Гаваны, Варадеро, Сьенфуэгоса, Санта-Клары, Камагуэй, Кайо-Коко, Ольгина, Сантьяго-де-Кубы и Мансанильо.

На фоне этого в "Аэрофлоте" уточнили, что авиакомпания "Россия" продолжит выполнять программу полетов на Кубу, однако маршруты могут быть скорректированы из-за дозаправки.

Кроме того, с 10 февраля по 11 марта возможен пересмотр туристических программ туров на Кубу. Туристам рекомендуется поддерживать постоянную связь с туроператором и отслеживать обновления по рейсам.