Более 800 фасадов жилых домов отремонтировали в столице в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 800 фасадов многоквартирных домов обновили в Москве в прошлом году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Восстановление фасада он назвал одним из важнейших видов работ в рамках капитального ремонта, поскольку это не только базовая составляющая внешнего вида здания, но и неотъемлемая часть теплового контура.

"В прошлом году выполнили капитальный ремонт более 800 фасадов, самые масштабные работы провели в Центральном, Восточном и Северном административных округах", – отметил вице-мэр.

По его словам, для каждого типа фасада применялась специальная технология, которая дает возможность в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания.

Например, кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации. При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов сначала исправляется геометрия панелей, а потом заполняются герметиком межпанельные швы. Затем фасад грунтуется и окрашивается в 2 слоя, пояснил Бирюков.

Он уточнил, что ремонт фасадов с мелкоразмерной керамической плиткой проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Фасад, приведенный в порядок по такой технологии, прослужит не менее 30 лет.

В рамках программы капремонта в домах также заменят свыше 5,5 тысячи лифтов. Больше всего новых устройств установят на юго-западе (816), юге (764) и востоке (672) города. Особое внимание специалисты уделяют соблюдению сроков эксплуатации подъемников, так как это оборудование относится к категории повышенной опасности и требует регулярных проверок.