Москвичи назвали балконы и террасы самыми романтичными местами в квартире

Фото: 123RF.com/arostudio116

Террасы и балконы делают дом романтичным для 68% покупателей премиальных новостроек в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование застройщика.

В опросе приняли участие 2 тысячи жителей Москвы и Подмосковья. Отмечается, что покупатели рассматривают балконы и террасы как важную "атмосферную" составляющую жилья. На втором месте по популярности – панорамные окна с видом на город или парки. Этот вариант выбрали 55%.

Еще 42% опрошенных считают романтичной деталью камин. Кроме того, ванную комнату с панорамным остеклением указали 38% опрошенных, а патио – 33%.

Руководитель отдела продаж застройщика Андрей Петербуржский отметил, что эти данные говорят о высокой эмоциональной составляющей критериев выбора жилья.

"Семейные пары покупают виды, воздух, свет и приватное небо над головой. Мы давно наблюдаем этот тренд", – подчеркнул он.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что букет из красных роз на 14 февраля обойдется жителям Москвы в среднем в 4 тысячи рублей в 2026 году. Она отметила, что эти цветы традиционно пользуются популярностью в День всех влюбленных, при этом мужчины чаще выбирают крупные колумбийские.

