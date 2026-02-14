Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 08:55

Общество

Москвичи назвали балконы и террасы самыми романтичными местами в квартире

Фото: 123RF.com/arostudio116

Террасы и балконы делают дом романтичным для 68% покупателей премиальных новостроек в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование застройщика.

В опросе приняли участие 2 тысячи жителей Москвы и Подмосковья. Отмечается, что покупатели рассматривают балконы и террасы как важную "атмосферную" составляющую жилья. На втором месте по популярности – панорамные окна с видом на город или парки. Этот вариант выбрали 55%.

Еще 42% опрошенных считают романтичной деталью камин. Кроме того, ванную комнату с панорамным остеклением указали 38% опрошенных, а патио – 33%.

Руководитель отдела продаж застройщика Андрей Петербуржский отметил, что эти данные говорят о высокой эмоциональной составляющей критериев выбора жилья.

"Семейные пары покупают виды, воздух, свет и приватное небо над головой. Мы давно наблюдаем этот тренд", – подчеркнул он.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что букет из красных роз на 14 февраля обойдется жителям Москвы в среднем в 4 тысячи рублей в 2026 году. Она отметила, что эти цветы традиционно пользуются популярностью в День всех влюбленных, при этом мужчины чаще выбирают крупные колумбийские.

Читайте также


обществогород

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика