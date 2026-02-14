Девять человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Энгельсе

Фото: телеграм-канал "112"

Девять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием троллейбуса на улице Максима Горького в Энгельсе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Из них 7 госпитализированы с травмами средней степени. Медики оказывают всю необходимую помощь", – отметили в ведомстве.

Авария произошла около 15:33 по московскому времени при столкновении троллейбуса №109 и автомобиля марки Changan. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи СК для установления всех обстоятельств происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Энгельсского района Максим Леонов. По его словам, после аварии была повреждена троллейбусная контактная сеть, ремонт которой завершится ориентировочно в течение часа.

Ранее четыре человека пострадали в результате аварии с участием нетрезвой водительницы в Забайкалье. Пострадавшие были госпитализированы. Также сотрудники ГАИ установили, что виновница ДТП не имеет водительских прав.