Подросток погиб после схода снега с крыши в ХМАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

При сходе снега с крыши крытого хоккейного корта в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа погиб подросток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался", – отметили в ведомстве.

Еще одного ребенка госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

Следователь прибыл на место происшествия для выполнения первоначальных следственных мероприятия. Действия лиц, ответственных за надлежащее содержание объекта и своевременную очистку кровли корта от снега, будут подвергнуты правовой оценке.

Ранее после падения наледи на детей в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье о небезопасных работах. Администрация Нижегородского района сообщила о пяти пострадавших, четверо из которых в легком состоянии, один – в среднем. При этом в Минздраве региона заявили, что пострадавших было шесть.