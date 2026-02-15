Форма поиска по сайту

15 февраля, 13:02

Происшествия

Обломки сбитого БПЛА повредили больницу в Калужской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Обломки сбитого беспилотника повредили кровлю и остекление больницы в Козельске Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня (15 февраля. 2026 года. – Прим. ред.) днем силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Дзержинского, Козельского муниципальных округов и над территорией города Калуга. На местах работают оперативные группы. Пострадавших нет", – написал он.

Шапша отметил, что обломки БПЛА, подавленного над территорией Козельского муниципального округа, также незначительно повредили 2 припаркованных автомобиля. Из людей никто не пострадал.

Специалисты уже приступили к оценке ущерба и проведению ремонта в поврежденной больнице. На время работ пациентов пострадавшего корпуса переведут в Сосенскую городскую больницу.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 3 вражеских БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Как уточнил Сергей Собянин, на месте падения фрагментов дронов работают экстренные службы.

На фоне атаки столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области

