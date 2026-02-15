88 украинских беспилотников уничтожено за два часа над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в период с 07:00 до 09:00 15 февраля ликвидировали 88 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, беспилотники удалось нейтрализовать над Астраханской, Брянской, Волгоградской областями, а также над Краснодарским и Ставропольским краями. Помимо этого, дроны были сбиты над Адыгеей, а также акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае после падения фрагментов беспилотников воспламенился резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна. Также повреждения были зафиксированы в Сочи и селе Юровка Анапы, где была повреждена котельная.

В результате атаки ранения получили два человека, их госпитализировали. Также на территории региона выявлено несколько очагов возгораний. К тушению пожаров привлечены 126 человек и 34 единицы техники.

