Эксперт Варакин назвал профессии, в которых ИИ заменит человека в первую очередь

В России предложили законодательно закрепить решающую роль человека при использовании искусственного интеллекта (ИИ) в социально значимых сферах. Какие риски здесь существуют и заменят ли нейросети людей в ближайшей перспективе, разбиралась Москва 24.

Стандарт для ИИ

В России могут законодательно утвердить правила, согласно которым окончательное решение при применении искусственного интеллекта в здравоохранении, судопроизводстве, образовании и общественной безопасности останется за человеком. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы правительства с предложениями к законопроекту по регулированию нейросетей.

По данным издания, итоговый документ Минцифры должно направить на согласование к концу февраля 2026 года. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко подчеркнули, что такие решения нужны для снижения вероятных рисков.





из сообщения аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко Цена возможной ошибки ИИ в таких сферах, как медицина или судопроизводство, слишком высока: она может напрямую повлиять на жизнь и здоровье людей, а также на защиту их прав. Поэтому важно снизить потенциальные риски, закрепив конкретные зоны ответственности пользователей и разработчиков ИИ, а также обеспечив первостепенную и решающую роль в принятии решений человека, а не технологии.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин отметил в беседе с изданием, что отсутствие такого требования несет риски дискриминации и алгоритмических искажений, если модель обучена на неполных или предвзятых данных.

"Во-вторых, размывание ответственности. В случае ошибки возникает вопрос: кто отвечает – разработчик, оператор или государство? В-третьих, снижение доверия граждан к цифровым сервисам, если решения, влияющие на их судьбу, будут восприниматься как автоматические и безапелляционные", – подчеркнул парламентарий.

При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сотрудники пресс-службы Кремля активно применяют ИИ в своей работе. Как именно это происходит, он не уточнил. Кроме того, нейросети задействовали при обработке вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. По словам Пескова, это позволило оперативно представить президенту полный срез общественных настроений в ходе подготовки к мероприятию.

Кроме того, в РФ будет создан федеральный оперативный штаб по развитию технологий искусственного интеллекта. Структура займется в том числе вопросами внедрения ИИ и повышения его эффективности.

При этом на Западе заговорили о замещении человека нейросетями. Генеральный директор Microsoft по искусственному интеллекту Мустафа Сулейман заявил Financial Times в феврале 2026 года, что большинство профессиональных задач офисных сотрудников будут полностью автоматизированы с помощью ИИ в течение следующих 12–18 месяцев.





Мустафа Сулейман гендиректор Microsoft по искусственному интеллекту Также многие разработчики уже используют ИИ для написания значительной части кода, а их роль смещается к "метафункциям" – отладке, анализу и стратегическому проектированию архитектуры. Так что отношение к технологиям стало совсем другим. И это произошло за последние полгода.

В то же время агентство Reuters выяснило, что из-за использования нейросетей в медицинском оборудовании по меньшей мере 10 человек получили травмы в период с конца 2021-го по ноябрь 2025 года. По данным издания, чаще всего причиной были ошибки системы, которая давала хирургам неверную информацию о местоположении инструментов во время операций.

Риск остаться без работы?

В настоящее время практически все стараются внедрять искусственный интеллект везде, где только можно, чтобы ускорить решение задач и повысить качество результата, рассказал в беседе с Москвой 24 кадровый эксперт Илья Варакин.

"Но в процессе оказалось, что у ИИ есть так называемые "галлюцинации": иногда он вносит существенные искажения. Например, тексты, которые он пишет, могут быть талантливыми при первом прочтении, но при последующих доработках возникают ошибки. Поэтому довериться ему на 100% нельзя", – пояснил эксперт.

По его мнению, ключевым критерием в данном вопросе становится стоимость ошибки.





Илья Варакин кадровый эксперт Если она невелика, можно довериться ИИ. Если же любая критическая ошибка влечет серьезные последствия – в банковской сфере, где речь идет о деньгах, в вопросах здоровья, в инженерии, строительстве, – обязательны системы ручного и автоматизированного тестирования.

При этом раньше многие думали, что ИИ не смогут использовать там, где требуется чисто человеческий труд, – например, на производстве. Однако сейчас мир стоит на пороге внедрения андроидов, напомнил Варакин.

"В 2025 году были произведены вполне работоспособные версии человекоподобных роботов, их тестируют на многих китайских предприятиях. Думаю, 2026 и 2027 годы станут временем внедрения таких механизмов, особенно в тяжелом и ночном труде. И, скорее всего, они будут оснащены единым искусственным интеллектом", – добавил Варакин.

Также эксперт согласился, что процесс замещения некоторых профессий ИИ уже идет. В пример он привел забастовку сценаристов в Голливуде, которая произошла весной 2023 года.

"Многие выходили на улицы, потому что их труд начал резко сокращаться именно из-за внедрения нейросетей. Они пытались законодательно запретить использование ИИ в написании сценариев. Сейчас точно можно сказать, что у них не получилось и это все равно происходит", – уточнил эксперт.

То же самое, по его словам, происходит с креативными профессиями – дизайнерами интерьеров, копирайтерами, музыкантами. Искусственный интеллект забирает всю творческую индустрию. По словам Варакина, теперь нужны не столько сами творцы, сколько операторы, которые дают правильный запрос ИИ и получают нужный результат.

Кроме того, офисные работники – секретари, референты, продавцы, люди, работающие с документами и большими объемами данных, – тоже могут подлежать замене, предположил специалист.

"Автоматизация процессов началась давно, но с появлением ИИ это стало проще и дешевле. Достаточно попросить искусственный интеллект составить стандартные процедуры работы, внести небольшие изменения, и он сможет отвечать на звонки, писать сообщения, отправлять рассылки", – пояснил он.

Эксперт при этом задался вопросом: что станет с экономикой, если ее основа – трудящийся человек, который получает зарплату, идет в магазин и что-то покупает.

"Если убрать его как работника и потребителя, непонятно, как система вообще будет функционировать. Пока за этим процессом остается наблюдать и ждать более конкретных результатов", – резюмировал Варакин.

По мнению эксперта по информационной безопасности Алексея Горелкина, риски применения ИИ в любом случае лежат на человеке.

"Возьмем пример: автомобиль с автопилотом попадает в ДТП с пострадавшими. Кто в такой ситуации несет ответственность? Руководитель, который одобрил использование системы? Исполнитель, который ею управлял? Компания-производитель?" – сказал он в разговоре с Москвой 24.

Переложить ответственность на некий алгоритм не получится, так как инструментом пользуется человек. Он берет на себя ответственность и принимает решение, подчеркнул Горелкин.

"Говоря про ИИ, в целом изменился сам подход к работе. Теперь каждый сотрудник, даже линейный, в какой-то степени становится руководителем. Только управляет он не людьми, а искусственным интеллектом: ставит корректное техническое задание, проверяет результат и затем передает его выше", – сказал специалист.

Однако он напомнил, что нейросети ошибаются: к примеру, им может не хватать контекста или они не до конца понимают наш язык. Это просто алгоритмы, которые нужно обучать.

"То, что очевидно человеку, может быть совершенно не так для ИИ. Это инструмент – такой же, как телефон, компьютер или токарный станок. И если результат работы нейросетей не проверяет человек, готовый взять на себя ответственность, ничего хорошего не выйдет", – пояснил эксперт.

При этом, по его мнению, ИИ прекрасно подходит для широкого круга задач – все зависит от фантазии. Нейросети хороши в рутинной, автоматизируемой работе, а также в интеллектуальной деятельности там, где нужно сократить время погружения в новую тему.

В то же время эксперт усомнился в объективности разговоров о тотальной замене людей технологиями.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Это, на мой взгляд, не более чем маркетинг. Компании вроде Microsoft и другие американские корпорации активно продвигают этот нарратив, но причина проста: вокруг ИИ надут огромный финансовый пузырь, в который вложены колоссальные средства. Чтобы удержать эти деньги, нужно поддерживать ажиотаж и обещать прорывы.

На деле предпосылок к тому, что искусственный интеллект сможет полностью заменить человека, пока нет, заключил Горелкин.

