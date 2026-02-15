Форма поиска по сайту

15 февраля, 19:57

Политика
Politico: неформальная встреча Каллас с главами МИД стран ЕС в Мюнхене сорвалась

Неформальная встреча Каллас с главами МИД стран ЕС в Мюнхене сорвалась – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Главой евродипломатии Кая Каллас была вынуждена отменить неформальную встречу глав МИД Евросоюза, запланированную на вечер после Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По данным журналистов, срыв собрания произошел из-за того, что большинство министров покинули конференцию сразу после ее завершения.

При этом один из источников подтвердил, что причиной отмены мероприятия стали не разногласия между министрами, а несовпадение их графиков.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио объяснил свое отсутствие на встрече по Украине в Мюнхене необходимостью участвовать в переговорах по Сирии.

"Я просто не мог придумать, как мне оказаться в двух местах одновременно", – пояснил он во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

В ходе общения с прессой Рубио также коснулся ситуации в Сирии, отметив важность соблюдения недавно достигнутого соглашения между сирийским правительством и командованием курдских формирований "Сирийские демократические силы".

"И есть другие подобные соглашения, которых им необходимо достичь: с друзами, с бедуинами, с алавитами, со всеми элементами очень разнообразного сирийского общества. Но мы считаем, что этот результат, каким бы трудным он ни был, гораздо лучше, чем Сирия, которая была бы разбита на восемь частей со всевозможными боевыми действиями и всевозможной массовой миграцией", – добавил он.

Ранее СМИ назвали провалом другую неформальную встречу лидеров Евросоюза из-за опоздания двух из трех инициаторов.

В частности, присутствующие не смогли обсудить никакие вопросы. Более того, Испания выразила недовольство Германии, Италии и Бельгии за организацию этого мероприятия без ее участия и отсутствия еще 7 членов объединения.

