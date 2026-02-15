Крупный пожар произошел на складе в СВАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупный пожар произошел в складских помещениях в СВАО. Площадь горения составила 200 квадратных метров, рассказали в телеграм-канале ГОЧСиПБ.

Сообщение о возгорании в Северянинском проезде поступило в экстренные службы примерно в 17:27 по московскому времени. Огонь охватил складские помещения, где хранились товары. Также было зафиксировано частичное обрушение кровли.

На место оперативно прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона столицы, включая расчеты ПСЧ № 216 и ПСЧ № 246 Пожарно-спасательного центра.

В 18:46 они локализовали пожар, а полностью ликвидировали – в 20:08. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее пожар произошел на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге. Площадь возгорания достигала 700 квадратных метров. Позже пожарным удалось локализовать огонь, а спустя еще некоторое время – полностью потушить.

В результате никто не пострадал, работники были эвакуированы силами завода. Причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.