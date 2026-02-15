Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 20:31

Происшествия

Крупный пожар произошел на складе в СВАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупный пожар произошел в складских помещениях в СВАО. Площадь горения составила 200 квадратных метров, рассказали в телеграм-канале ГОЧСиПБ.

Сообщение о возгорании в Северянинском проезде поступило в экстренные службы примерно в 17:27 по московскому времени. Огонь охватил складские помещения, где хранились товары. Также было зафиксировано частичное обрушение кровли.

На место оперативно прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона столицы, включая расчеты ПСЧ № 216 и ПСЧ № 246 Пожарно-спасательного центра.

В 18:46 они локализовали пожар, а полностью ликвидировали – в 20:08. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее пожар произошел на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге. Площадь возгорания достигала 700 квадратных метров. Позже пожарным удалось локализовать огонь, а спустя еще некоторое время – полностью потушить.

В результате никто не пострадал, работники были эвакуированы силами завода. Причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.

Трехэтажный частный дом загорелся в ТиНАО

Читайте также


происшествияпожаргород

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика