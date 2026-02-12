Пожар произошел на производстве пластика в подмосковных Электроуглях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло на производстве пластика в подмосковных Электроуглях. Об этом сообщается в телеграм-канале ГКУ "Мособлпожспас".

Уточняется, что загорелось двухэтажное кирпичное здание в округе Богородском. На место прибыли подразделения "Мособлпожспас" и федеральной противопожарной службы.

Ранее пожар произошел на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге. Площадь возгорания достигала 700 квадратных метров. Позже пожарным удалось локализовать огонь, а спустя еще некоторое время – полностью потушить его.

В результате никто не пострадал, работники были эвакуированы силами завода. Причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.

