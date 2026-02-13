Форма поиска по сайту

13 февраля, 18:29

Общество

Хозяйка самого красивого кота в мире заявила, что ему подберут пару

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Самому красивому коту в мире Дарлену Флеру Далмору Блэку из московского питомника найдут пару, заявила РИА Новости хозяйка-заводчица питомца Дарья Грузинова.

По ее словам, в питомнике содержатся как коты, так и кошки.

"Мы в пределах своего питомника в основном и вяжем животных. У Далмора, естественно, есть кошки дома, так что кого-нибудь мы подберем", – рассказала она.

Абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих по версии Всемирной федерации кошек в 2025 году. Он набрал свыше 19,7 тысячи баллов. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда.

Россия стала лидером в рейтинге самых кошачьих стран

животныеобщество

