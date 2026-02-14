Ilta-Sanomat: Cтубб устроил перепалку на панельной дискуссии в Мюнхене

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe

Лидер Финляндии Александр Стубб вступил в перепалку с директором Всемирной торговой организации (ВТО) Оконджо-Ивеала Нгози в ходе панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции. Об этом сообщает местное издание Ilta-Sanomat.

Выяснилось, что Стубб нервно воспринял заявления Нгози. Журналисты сообщили, что последний указал на небольшие размеры Финляндии. Кроме того, директор ВТО перешел на личности.

"Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами", – ответил Стубб своему оппоненту.

Издание предполагает, что президента Финляндии могли задеть слова Нгози о том, что страна относится к "малым и средним государствам, которые не являются глобальной силой".

Ранее Стубб заявил, что у западных стран остался последний шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу и сотрудничеству на фоне значительных изменений на мировой арене. По его словам, в ближайшие 5–10 лет определится мировой порядок на десятилетия вперед.

Президент Финляндии указал, что после Первой мировой войны новый порядок просуществовал 20 лет, после Второй мировой войны – 40 лет, а сегодня на мировой арене снова возникает "нечто новое". В связи с этим Запад не должен упустить шанс, чтобы показать свою способность "к диалогу, а не к монологу, к сотрудничеству, а не к доминированию".

