Сильная гололедица и до 9 градусов мороза ожидаются в Москве 15 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с прояснениями и местами небольшим снегом прогнозируется в Москве в воскресенье, 15 февраля. На дорогах ожидается сильная гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 7 до 9 градусов мороза, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов ниже нуля.

Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 15 градусов, по области – также до минус 15 градусов.

Сильный снегопад, метель и ухудшение дорожной обстановки прогнозируются в Москве и Московской области в понедельник, 16 февраля. В Центральную Россию выйдет циклон с юго-запада, который принесет интенсивные осадки, гололедицу и местами снежные заносы.

Температура воздуха в столице составит около минус 8–10 градусов, по области – от минус 13 до минус 8 градусов. Ожидается северный ветер 6–11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.