15 февраля, 14:28

Транспорт

Котлован будущей станции метро "Строгино" готов более чем на 50%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Готовность котлована будущей станции Рублево-Архангельской линии метро оценивается более чем в 50%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

По его словам, на станции завершили устройство ограждающих конструкций и вынос электрокабеля из зоны работ. В настоящее время ведется разработка грунта котлована. Строители уже выработали более 90 тысяч кубометров грунта.

Помимо этого, в восточном торце станционного комплекса продолжается сооружение демонтажной щитовой камеры для выхода щита-гиганта "Лилия", который ведет проходу от станции "Серебряный бор", рассказал вице-мэр.

Тем временем со стороны станции "Липовая роща" в сторону "Строгино" движется тоннелепроходческий комплекс "Мария". Он уже преодолел свыше 700 метров более чем 2-километровой трассы, уточнил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Между тем специалисты практически закончили бетонные работы на станции "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии. Рабочие приступили к отделке интерьеров станции, а также почти полностью выполнили облицовку путевых стен на платформе.

В Москве к 2032 году построят 34 станции метро и 3 электродепо

