Собянин: силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин объявил об уничтожении еще одного украинского беспилотника, летевшего по направлению к Москве. Пост опубликован в канале мэра в мессенджере МАХ.

Достигнуть цели вражескому дрону не позволили системы противовоздушной обороны, обратил внимание градоначальник. Он также добавил, что к работе на месте падения обломков привлечены специалисты экстренных служб.

БПЛА стал 19-м по счету, сбитым в воздушном пространстве столицы в воскресенье, 15 февраля. Массированная атака началась примерно в 12:28 по московскому времени, когда на подлете к городу было перехвачено 2 летальных аппарата.

Еще по одному ПВО ликвидировали в 12:40, 16:04 и 16:18 соответственно. Уже в 16:47 и 17:01 ВСУ пустили сразу по 7 и 6 БПЛА. Достичь цели им также не удалось.

На фоне атаки аэропорт Внуково начал отправлять и принимать самолеты по согласованию с соответствующими органами. В свою очередь, Домодедово в рамках обеспечения безопасности полетов ввел ограничения на обслуживание рейсов. В настоящее время обе авиагавани вернулись к штатной работе.