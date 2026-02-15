Форма поиска по сайту

15 февраля, 18:53

Общество

Новые должности врачей могут появиться в России с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Минздрав России с 1 сентября планирует внести изменения в номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, добавив новые специальности. Об этом сообщил врач-терапевт Дмитрий Демидик в беседе с РИА Новости.

В частности, нутрициология будет включена в перечень специальностей для среднего медицинского персонала. Также с начала осени реестр пополнит врач по медицине здорового долголетия.

При этом некоторые специальности будут исключены из списка в связи с устареванием и несоответствием современным требованиям, обратил внимание эксперт.

"Их функции будут переданы в более развернутые специальности", – добавил Демидик.

Таким образом, с 1 сентября прекратится прием на следующие должности: врач-диабетолог, врач-клинический миколог, врач-офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской (районный), врач-психиатр подростковый, врач-психиатр-нарколог участковый, врач-сексолог, врач-сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый, а также зоолог, энтомолог и фельдшер-нарколог.

Однако специалисты, уже принятые на эти должности до определенного времени, смогут продолжить свою работу, заключил Демидик.

Ранее в Минздраве опровергли информацию о якобы закрытии роддомов по стране. В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент в стране, наоборот, происходит открытие новых перинатальных центров и акушерских стационаров в составе многопрофильных больниц.

Например, в Казани перинатальный центр был открыт на базе городской больницы № 7. В Москве, в свою очередь, открыт перинатальный центр на базе клиники в Коммунарке.

медицинаобщество

