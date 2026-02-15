Еще 5 БПЛА уничтожены над Тульской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще пять вражеских беспилотников перехвачены над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, прилеты дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) фиксировали в период с 18:00 по 22:00 по местному времени (совпадает с Москвой. – Прим. ред.).

Глава региона подчеркнул, что в результате отражения воздушной атаки повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Еще одной целью ВСУ стала Брянская область. С утра воскресенья, 15 февраля, было ликвидировано 120 украинских БПЛА.

Причем нейтрализовать угрозу помогали не только системы противовоздушной обороны (ПВО) России, но и мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", а также спецподразделения региональной Росгвардии.