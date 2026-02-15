15 февраля, 22:28Политика
Еще 5 БПЛА уничтожены над Тульской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще пять вражеских беспилотников перехвачены над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере МАХ.
По его словам, прилеты дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) фиксировали в период с 18:00 по 22:00 по местному времени (совпадает с Москвой. – Прим. ред.).
Глава региона подчеркнул, что в результате отражения воздушной атаки повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.
Еще одной целью ВСУ стала Брянская область. С утра воскресенья, 15 февраля, было ликвидировано 120 украинских БПЛА.
Причем нейтрализовать угрозу помогали не только системы противовоздушной обороны (ПВО) России, но и мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", а также спецподразделения региональной Росгвардии.