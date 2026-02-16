Автомобиль сбил насмерть 18-летнего велогонщика на севере Италии

Фото: depositphotos/pressmaster

Итальянский велогонщик Франческо Маццолени погиб в возрасте 18 лет в результате ДТП – спортсмена сбил автомобиль. Об этом сообщило издание Cycling Up To Date со ссылкой на заявление команды Маццолени.

Инцидент произошел днем 15 февраля в районе коммуны Барзана на севере Италии. Машина сбила велогонщика во время тренировки. От полученных травм спортсмен скончался на месте.

Ранее более 40 человек получили травмы при опрокидывании автобуса в южной таиландской провинции Транг. Инцидент произошел, когда автобус ехал из Пхукета в Бетонг. Предварительно, водитель уснул за рулем.

Еще одна авария случилась до этого в штате Калифорния США: автомобиль врезался в продуктовый магазин в Лос-Анджелесе. В результате ДТП погибли три человека. Еще семь пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.