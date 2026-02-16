Амурский тигр напал на охотника в Приморье

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Philip Dulian

Амурский тигр напал на охотника в Чугуевском округе Приморского края. В результате случившегося мужчина погиб, сообщила пресс-служба Минприроды региона.

Нападение произошло 15 февраля в 20 километрах от села Извилинка. Охотник доставлял корм на подкормочную площадку. На место инцидента уже выехали сотрудники охотнадзора, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

"Ведутся работы по изъятию амурского тигра из естественной среды обитания. Угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населенных пунктов нет", – добавили в ведомстве.

Ранее прокуратура в Приморье признала законным возбуждение уголовного дела по факту убийства амурского тигра. Туша животного была обнаружена 11 февраля в 29 километрах от поселка городского типа Терней с признаками насильственной смерти.

В январе сотрудники полиции в Приморье поймали краснокнижную рысь, которая напала на собаку, и передали в реабилитационный центр. Животное накрыли одеялом, чтобы избежать травм и обеспечить спокойный контакт с человеком, после чего поймали.