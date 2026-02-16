Наркодилер сбил полицейского и попытался избавиться от улик в Ленобласти

Наркодилер сбил полицейского и попытался избавиться от улик при задержании в Ленинградской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники ГАИ остановили автомобиль BMW на 596-м километре магистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Водитель стал нервничать, после чего резко начал движение и сбил инспектора.

"Во время преследования злоумышленник выбросил из окна пакет, надеясь, что полицейские этого не заметят, а затем остановился", – рассказала Волк.

В результате водителя задержали и доставили в территориальный отдел полиции. В выброшенном пакете оказалось 40 свертков с синтетическим наркотическим веществом.

В отношении мужчины составили 5 административных протоколов. Кроме того, возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, а также о применении насилия против представителя власти. Фигурант отправлен под стражу, заключила представитель МВД.

Ранее полицейские задержали жителя Тюменской области с 4 килограммами запрещенных веществ. Выяснилось, что он получил их от неустановленного куратора теневого маркета.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, злоумышленник арестован. Правоохранители устанавливают соучастников преступления.