Психолог Чепалов: шаблонный подарок мужчине на 23 февраля может обидеть

Ценность подарка к 23 февраля для конкретного человека определяется не столько самим предметом, сколько смыслом, который в него вкладывается, и характером отношений дарителя и получателя, что необходимо учитывать при подготовке презента. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал психолог Родион Чепалов.

"Одна из самых частых ошибок – подарок "по шаблону", без учета конкретного человека. Даже дорогая вещь, выбранная без интереса к личности, может оставить ощущение пустоты", – отметил эксперт.

Также привести к негативной реакции могут придать подарки, несущие в себе оценочный компонент или завуалированное сообщение. Такие предметы, как отметил эксперт, способны вызвать ощущение, будто у получателя есть некие недостатки.

Вместе с тем эксперт выделил так называемые подарки-обязанности. Они требуют от получателя усилий или времени, о которых заранее не договаривались.

При этом хорошие подарки, по словам Чепалова, редко бывают универсальными.

"Они показывают, что человека видят и слышат. Иногда это не вещь, а опыт, время, внимание – жест, который говорит: "Я знаю, что для тебя важно", – пояснил специалист.

Суть подарка заключается не в его материальной ценности, а в отражении видения человека и готовности к контакту, подчеркнул психолог. При этом чувство обиды вызванное подарком – это не про "не тот" предмет, а про проявление дистанции, непонимания или безразличия, резюмировал эксперт.

