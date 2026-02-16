Таможенники нашли у пассажирки незадекларированные украшения Cartier на 5 млн руб

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево задержали пассажирку, прибывшую рейсом из Дубая, при попытке провезти незадекларированные украшения Cartier. Общая стоимость изделий превысила 5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ФТС.

Драгоценности обнаружили при досмотре ручной клади россиянки. В ее сумке находились кольцо Broderie De Cartier, браслет Lignes Essentielles и серьги из коллекции 1895 Stud Earrings с бриллиантами – все в фирменных коробках. Экспертиза подтвердила, что украшения выполнены из золота 750-й пробы и инкрустированы бриллиантами.

Пассажирка пояснила, что получила украшения в подарок от мужа и не знала, что их общая сумма превышает эквивалент 10 тысяч долларов.

Возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров. С учетом разрешенной нормы ввоза на двоих пассажиров сумма штрафа составила 1 миллион 597 тысяч рублей – половину стоимости изделий, который женщина оплатила.

Ранее сообщалось, что иностранный турист пытался вывезти из России в Китай когти медведя. Дериваты пассажир спрятал в одежде. Он рассказал, что приобрел части животного на рынке во Владивостоке, отдав за них 2 тысячи рублей.