16 февраля, 13:11

Происшествия

Таможенники нашли у пассажирки незадекларированные украшения Cartier на 5 млн руб

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево задержали пассажирку, прибывшую рейсом из Дубая, при попытке провезти незадекларированные украшения Cartier. Общая стоимость изделий превысила 5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ФТС.

Драгоценности обнаружили при досмотре ручной клади россиянки. В ее сумке находились кольцо Broderie De Cartier, браслет Lignes Essentielles и серьги из коллекции 1895 Stud Earrings с бриллиантами – все в фирменных коробках. Экспертиза подтвердила, что украшения выполнены из золота 750-й пробы и инкрустированы бриллиантами.

Пассажирка пояснила, что получила украшения в подарок от мужа и не знала, что их общая сумма превышает эквивалент 10 тысяч долларов.

Возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров. С учетом разрешенной нормы ввоза на двоих пассажиров сумма штрафа составила 1 миллион 597 тысяч рублей – половину стоимости изделий, который женщина оплатила.

Ранее сообщалось, что иностранный турист пытался вывезти из России в Китай когти медведя. Дериваты пассажир спрятал в одежде. Он рассказал, что приобрел части животного на рынке во Владивостоке, отдав за них 2 тысячи рублей.

происшествия

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

