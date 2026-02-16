Работа канатной дороги на ВДНХ приостановлена из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Канатная дорога "Воздушный трамвай" на ВДНХ временно приостановила свою работу из-за неблагоприятных погодных условий, следует из поста в телеграм-канале тематического парка аттракционов "Орион".

Данное решение обусловлено безопасностью пассажиров фуникулера, поскольку это является приоритетом парка, подчеркнули в организации. Там же добавили, что деятельность дороги будет возобновлена при улучшении метеоусловий.

На Москву и область обрушился балканский циклон "Вивиан" со снегопадами и метелями. Ожидается, что он принесет к пятнице, 20-го числа, новый рекорд высоты снежного покрова.

В регионе был повышен уровень погодной опасности с желтого до оранжевого. Также горожан предупредили об образовании гололедицы, в связи с чем пешеходов призвали быть внимательными на улице и обходить деревья. Водителям, в свою очередь, рекомендовали по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

