16 февраля, 19:38

Транспорт

МВД предложило проверять водителей на опьянение по слюне

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российских водителей могут начать тестировать на опьянение по слюне. С соответствующей инициативой выступило МВД, передает газета "Известия" со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Проект постановления направлен на создание правовой базы для применения приборов, способных выявлять наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и наркотических веществ в слюне, пояснили в ведомстве.

Отмечается, что современные приборы позволят полицейским проводить экспресс-проверку водителей, особенно в случаях, когда внешние признаки опьянения неочевидны.

Причем отказ от проверки не повлечет административной ответственности, в отличие от официального освидетельствования, а сами тесты будут проводиться исключительно с согласия водителя и с обязательной видеофиксацией процесса.

"Использование приборов позволит минимизировать сомнения в объективности сотрудников полиции при оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению числа конфликтных ситуаций, а также обоснованности проведения процедуры освидетельствования", – указали в МВД.

Также в министерстве обратили внимание на широкое применение подобной практики за рубежом. В настоящее время инициатива находится на стадии общественного обсуждения.

Сейчас также проходит доработку идея, предполагающая обязательную повторную пересдачу будущими водителями теоретического экзамена на права в случае несдачи практики в течение полугода.

Вместе с тем российские автошколы направили в ГИБДД предложение по изменению и сокращению сроков пересдачи экзаменов. Авторы инициативы отметили, что из-за нынешних правил срок ожидания пересдачи после трех неудачных попыток достигает 6–9 месяцев, что приводит к нехватке водителей категорий C и D.

В России изменятся правила сдачи экзаменов на права

