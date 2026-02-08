В России могут разрешить сдавать экзамены на права без предъявления медсправки

Фото: depositphotos/Daxiao_Productions

В России могут перестать требовать бумажную медицинскую справку при записи на экзамен в ГИБДД через портал "Госуслуги". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Нововведение коснется тех кандидатов, чьи данные уже имеются в едином электронном реестре. В этом случае система автоматически проверит сведения о допуске по здоровью, что избавит граждан от необходимости самостоятельно собирать и предоставлять бумажный документ от врачей.

На сегодняшний день стандартный пакет документов для допуска к экзамену включает паспорт, справку установленного образца об отсутствии медицинских противопоказаний, документ об окончании автошколы, а для несовершеннолетних – также письменное согласие родителей или опекунов.

Ранее МВД РФ предложило изменить правила сдачи экзаменов на водительские права. Согласно информации ведомства, перечень нарушений, при которых кандидат не будет допущен к экзамену, расширится. Также экзаменуемому нельзя будет использовать средства связи, видеотехнику и иные электронные устройства.