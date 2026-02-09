Форма поиска по сайту

09 февраля, 21:48

Политика

США перехватили танкер в Индийском океане из-за нарушения санкций

Фото: х.com/Department of War

Вооруженные силы США перехватили и досмотрели танкер в Индийском океане из-за нарушения санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

"Ночью вооруженные силы беспрепятственно осуществили досмотр, блокирование и задержание судна Aquila II в зоне ответственности INDOPACOM", – говорится в сообщении.

Уточняется, что судно действовало вопреки установленному президентом США Дональдом Трампом карантину для подсанкционных судов. В связи с этим военные преследовали судно от Карибского бассейна до акватории Индийского океана.

По данным управления по контролю за иностранными активами Минфина США, танкер ходит под флагом Панамы.

Ранее военнослужащие США нанесли очередной удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана. По информации военных, американская разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков и использовалось для наркотрафика.

В результате атаки были убиты два наркоторговца. Данные о пострадавших американских военных не приводятся.

политиказа рубежом

