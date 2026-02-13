Bloomberg: поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" приостановлены

Фото: 123RF.com/adlaksono

Поставки российской нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" приостановлены, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Минэкономики страны.

В ведомстве заявили, что республика располагает стратегическими запасами нефти и нефтепродуктов приблизительно на 90 дней. Министерство ожидает, что поставки по "Дружбе" возобновятся в ближайшие дни. Возникшая ситуация, уточнили там, не представляет угрозы для энергобезопасности Словакии.

По данным СМИ, нефть по трубопроводу не поступает в республику с начала февраля. При этом значительное сокращение объема поставок произошло уже в январе, рассказали журналисты.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио обсудит с руководством Венгрии и Словакии отказ от энергоресурсов России. По его словам, переговоры будут о том, что "должно произойти". При этом политик не стал вдаваться в подробности предстоящего разговора.