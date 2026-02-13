13 февраля, 22:55Политика
Трамп заявил, что украинское урегулирование будет достигнуто
Фото: whitehouse.gov
Украинское урегулирование будет достигнуто. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед военными.
"Нам осталось завершить еще пару конфликтов. Конкретно – между Россией и Украиной. Это плохо, но я думаю, что мы сможем добиться", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского использовать шанс для мирной сделки с Россией. По мнению американского лидера, Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта и Зеленскому придется двигаться в сторону заключения сделки.
Третий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В этот раз Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.
До этого делегации России, Украины и США собирались в Абу-Даби 23 и 24 января. Второй раунд переговоров прошел там же с 4 по 5 февраля.
