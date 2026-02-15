Форма поиска по сайту

15 февраля, 05:24

Политика
Spiegel: переговоры Зеленского в Мюнхене о финансировании Киева провалились

СМИ сообщили о провале переговоров Зеленского в Мюнхене о финансировании Киева

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Переговоры украинского президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами, состоявшиеся 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, провалились. Об этом сообщает издание Spiegel.

Как выяснили журналисты, европейские союзники Киева не смогли решить проблему с финансированием. В частности, было отвергнуто предложение ФРГ об использовании 90 миллиардов евро из замороженных активов РФ для закупок оружия Украине.

Автор статьи отмечает, что провал переговоров приведет к ухудшению положения украинской армии, поскольку боеприпасы подходят к концу. Также отмечается, что на фоне упадка ВСУ Зеленскому пришлось смягчить риторику в адрес европейских лидеров, которых он недавно жестко критиковал из-за отсутствия помощи.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления на брифинге НАТО в Брюсселе прервал речь о помощи Украине, отвернувшись от зала и начав кашлять.

Президент США Дональд Трамп считает, что Зеленский может упустить возможность заключить мирное соглашение с Россией. Он посоветовал украинскому лидеру начать действовать, поскольку Россия заинтересована в урегулировании конфликта.

Лавров заявил, что Россия будет смотреть на реальные предложения по Украине

