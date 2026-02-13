Фото: ТАСС/picture alliance/photothek.de

Министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления на брифинге НАТО в Брюсселе прервал речь о помощи Украине, отвернувшись от зала и начав кашлять. Об этом сообщает RT со ссылкой на видеотрансляцию мероприятия.

"Германия приложит все усилия, чтобы поддержать вас в этом. Один из способов, которым мы можем помочь <...> Простите меня, я не старший брат Джо (Байдена, экс-президента США. – Прим. ред.). Я простудился", – объяснился министр.

Ранее посольство России в Канаде с иронией прокомментировало публикацию немецкой дипмиссии о поддержке Украины в виде дополнительного пакета в 60 миллионов евро.

Дипломаты использовали фразовый глагол stand by, который подразумевает именно словесную поддержку. В ответ в российском посольстве написали, что "сейчас гораздо безопаснее поддерживать Украину, чем выступать вместе с ней".

В январе этого года канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на достижение баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.