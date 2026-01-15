Форма поиска по сайту

15 января, 19:40

Политика

Мерц назвал Россию "европейской страной"

Фото: ТАСС/АР/Ebrahim Noroozi

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на достижение баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой. Его слова распространила пресс-служба правительства ФРГ.

Последнее, по его словам, является одной из ключевых задач на сегодняшний день. В числе других канцлер назвал возвращение мира и свободы в Европу.

"Если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года", – сказал Мерц на новогоднем приеме перед представителями бизнеса в Галле.

При этом Мерц особо отметил, что говорит об этом "не потому, что находится на востоке Германии".

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что РФ не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами. Тем не менее если Европа начнет боевые действия, то Москва будет готова "прямо сейчас".

Глава государства также указывал, что Россия готова зафиксировать положение о том, что не намерена нападать на европейские государства. При этом российская сторона открыта для обсуждения вопросов общеевропейской и стратегической безопасности.

