27 ноября, 17:31

Политика
Путин: РФ готова зафиксировать, что не намерена нападать на Европу

РФ готова зафиксировать, что не намерена нападать на Европу – Путин

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия готова зафиксировать положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

"Если это раскручено общественным сознанием, если они напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно", – подчеркнул российский лидер.

Он также назвал чушью и ложью сообщения о том, что Россия якобы может напасть на европейские страны. По словам президента, о риске нападения России на Европу говорят жулики.

"Что-то они за это хотят получить, когда публично своему населению, своим гражданам говорят, что вот Россия готовится к нападению на Европу и нам нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал", – отметил Путин.

При этом, добавил глава государства, Россия готова обсуждать с западными странами вопросы общеевропейской безопасности и стратегической стабильности.

По данным СМИ, в Европе сейчас рассматривают возможные незапланированные военные учения НАТО и кибернападения в качестве ответа на якобы угрозы со стороны России.

Также глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее предположил, что конфликт между Россией и НАТО может произойти в 2028 году. В связи с этим министр потребовал улучшить оснащение вооруженных сил военно-политического блока.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что теперь не возникает сомнений в том, кто агрессор. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "милитаристская и провоенная риторика" все чаще звучит из стран Европы.

