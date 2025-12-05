Бикбаев: Депкульт помог вдохнуть новую жизнь в легендарный Театр на Покровке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поддержка департамента культуры и его руководителя Алексея Фурсина позволила в сжатые сроки перезапустить работу легендарной сцены "Покровка.Театра", сообщил художественный руководитель учреждения Дмитрий Бикбаев Агентству "Москва".

По его словам, Депкульт поверил в молодую команду, которая, несмотря на отсутствие большого опыта управления театральными организациями, стремится показывать высокие результаты, чтобы оправдать доверие.

"Мы буквально живем на работе, и мы очень благодарны, что нам поверили", – добавил худрук.

Учреждение после масштабной реконструкции официально открылось 25 октября. В честь этого команда подготовила особую праздничную программу. Бикбаев провел гостей через иммерсивную экскурсию по новому пространству, а артисты представили комедийное детективное шоу "В поисках Театра".

Театр на Покровке был основан Сергеем Арцибашевым в 1991 году. После его смерти в 2015 году учреждение возглавил Геннадий Шапошников. В 2022 году главным режиссером стал Михаил Милькис. С июля 2025 года художественным руководителем театра является Бикбаев.